Объем рынка умных домов в 2019 году достигнет 100 млрд долларов

По итогам 2018 года системы умного дома использовало более 200 млн домохозяйств.

Расходы пользователей на оборудование, услуги и установку умного дома в 2019 году достигнут 103 млрд долларов. При среднегодовом темпе прироста рынка (CAGR) до 2023 года в 11% к концу указанного периода объем рынка достигнет 157 млрд долларов. Расходы на устройства в 2019 году составят 54% от объема рынка (55 млрд далларов), а к 2023 году достигнут 81 млрд долларов (CAGR +10%). Об этом сообщили аналитики Strategy Analytics, передает Iot.ru.

По итогам 2018 года системы умного дома использовало более 200 млн домохозяйств. К 2023 году количество таких домохозяйств вырастет до 300 млн. К этому времени на один умный дом будет приходиться 21 интеллектуальное устройство, или 6,4 млрд во всем мире.

Крупнейшими игроками на рынке эксперты назвали Interactive security, ADT, Comcast и Vivint, Centrica Connected Homes, Deutsche Telekom, Verisure, Korea Telecom, LG U+, Xiaomi, China Telecom, Panasonic и ITSCOM.