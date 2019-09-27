Объявлен прием заявок на ежегодную премию Astana Hub Awards

Предприниматели и стартапы буду награждены за вклад в развитие IT-индустрии.

В Казахстане объявлен прием заявок на ежегодную премию за вклад в развитие IT-индустрии — Astana Hub Awards. Главная цель премии — поощрение успешных предпринимательских инициатив и стартапов, содействие развитию инноваций и укреплению поддерживающей инфраструктуры, а также поддержка развития IT-предпринимательства в Казахстане.

Прием заявок открыт на сайте форума Digital Bridge и продлится до 15 октября 2019 года. Компании-конкурсанты могут подать заявки в следующих номинациях: «Открытие года», «IT-предприниматель года» и «Стартап года». Условия участия и общее положение конкурса опубликованы на сайте. Номинанты премии будут оглашены на сайте форума 23 октября. Церемония награждения состоится 25 октября в столице в рамках форума Digital Bridge.

Как отметили в Astana Hub, премия призвана стимулировать IT-рынок страны и государственные органы на значимые результаты, реализуемые в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

Победителями премии в прошлом году стали следующие компании: компания Wooppay — «B2B-проект года», Documentolog — «Частный IT-проект для госсектора», Kompra — «Открытие года», Алексей Ли — «IT-предприниматель года», Nommi — «IT-стартап года».

Напомним, что 24–25 октября 2019 года в столице Казахстана пройдет международный технологический форум Digital Bridge. Это самое масштабное в Казахстане событие для IT-сообщества. Форум Digital Bridge проводится с 2018 года. Его основная цель — организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития. Участники форума — стартапы, IT-компании, эксперты, инвесторы, бизнесмены, журналисты, а также представители государственного и корпоративного секторов.