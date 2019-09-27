В Алматинской области открыт первый IT-парк «Jetysý Hub»

Его планируется сделать ядром и локомотивом развития IT-индустрии области.

В Талдыкоргане открылся IT-парк «Jetysý Hub». В своем поздравительном выступлении глава региона Амандык Баталов, отметил, что данный проект очень важен для области, которая стоит на пути цифровизации, передает Zakon.kz.

«Такой технопарк я впервые увидел в Казани, и тогда решил, что и у нас должен быть подобный. В Казахстане нашлись не менее талантливые ребята, которые были готовы осуществить эту идею. Мы предоставили им место, и за короткое время они создали этот уникальный технопарк. Теперь у молодежи появилась уникальная возможность реализовать свои идеи. Благодаря новым технологиям мы можем добиться колоссальных успехов в разных сферах. Мир не стоит на месте, и мы должны шагать с ним в ногу. С каждым годом мы все больше оцифровываем нашу область. Взять только Талдыкорган, раньше по городу были установлены только около двадцати камер уличного видеонаблюдения, а сейчас их свыше девятиста. И на этом мы не остановимся. В скором времени Талдыкорган станет «Smart city». Мы уверены, что «Jetysý Hub» станет ядром и локомотивом развития IT-индустрии области, — отметил Амандык Баталов.

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