Beeline Казахстан и Visa заключили соглашение о партнерстве

В планах Beeline — выпуск виртуальных платежных карт, развитие QR-платежей и денежные переводы.

Beeline Казахстан и Visa объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства, целью которого является создание и развитие комфортной экосистемы цифровых финансовых сервисов. Beeline стал первой телеком-компанией в СНГ и Юго-Восточной Европе, которая стала участником программы Fintech Fast Track — глобальной платежной технологической компании Visa.

«Beeline был первым оператором в развитии цифровых финансовых сервисов в Казахстане, и на данный момент является лидером. Мы доказали нашим клиентам, что смартфон может заменить портмоне. В 2017 году мы уже получили позитивный опыт от сотрудничества с Visa, когда впервые в Казахстане выпустили уникальную платежную карту с объединенным балансом телефона и счета банковской карты. В прошлом году при помощи сервиса mVisa мы реализовали оплату в общественном транспорте столицы Казахстана. Расширение сотрудничества позволит нашим клиентам получить больше возможностей. На базе казахстанского кейса Beeline Visa мы планируем масштабировать цифровые финансовые сервисы по странам группы VEON», — рассказал Олег Алдошин, коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

Отмечается, что партнерство будет направлено на упрощение получения финансовых услуг онлайн с помощью баланса телефона и выпуска привязанных к нему платежных карт. В планах Beeline — выпуск новых виртуальных платежных карточных продуктов для пользователей мобильного приложения Мой Beeline. Развитие также получат сервисы QR-платежей и денежные (Р2Р) переводы, что позволит охватить рынки внутристрановых и международных переводов при помощи мобильного баланса.

«Партнерство с Beeline является важным шагом в развитии финтех-экосистемы в Казахстане. Предоставление финансовых сервисов новыми игроками, такими как Beeline, в партнерстве с Visa и традиционными банковскими институтами в перспективе может дать существенный импульс к диджитализации и росту безналичной экономики. Мы верим, что карта Beeline, являясь уникальным продуктом на рынке, обладает большим потенциалом для развития. Предоставляя компании Beeline доступ к своим технологиям и решениям, Visa выступает связующим звеном между инновационной финтех-компанией и классическими банками», — заявил Евгений Лесняк, глава департамента стратегического партнерства с финтех-компаниями и предприятиями, в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa.