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Сообщить о наркопреступлениях можно через WhatsApp МВД РК

Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет до уполномоченных органов.

26 сентября 2019 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Теперь направлять информацию об известных им фактах наркоправонарушений казахстанцы могут на специальный номер WhatsApp МВД РК. Информация будет поступать в дежурную часть департамента по противодействию наркопреступности, по которой будут приняты оперативные меры, передает Kazpravda.kz.

«Каждый житель страны может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем. C помощью мессенджера WhatsApp граждане могут на номер 8-777-785-66-51 направлять сведения, фото и видео о ставших известными им фактах нарушений: распространении наркотиков, нанесении граффити-надписей о наркотических средствах и размещении закладок. Например, можно выслать фото места нанесения граффити-надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т. д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет до уполномоченных органов», — говорится в сообщении.

Для обеспечения обратной связи полицейские просят указать анкетные данные, контакты и точный адрес, по возможности прикрепить фото, видео.