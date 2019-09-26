Сообщить о наркопреступлениях можно через WhatsApp МВД РК

Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет до уполномоченных органов.

Теперь направлять информацию об известных им фактах наркоправонарушений казахстанцы могут на специальный номер WhatsApp МВД РК. Информация будет поступать в дежурную часть департамента по противодействию наркопреступности, по которой будут приняты оперативные меры, передает Kazpravda.kz.

«Каждый житель страны может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем. C помощью мессенджера WhatsApp граждане могут на номер 8-777-785-66-51 направлять сведения, фото и видео о ставших известными им фактах нарушений: распространении наркотиков, нанесении граффити-надписей о наркотических средствах и размещении закладок. Например, можно выслать фото места нанесения граффити-надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т. д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет до уполномоченных органов», — говорится в сообщении.

Для обеспечения обратной связи полицейские просят указать анкетные данные, контакты и точный адрес, по возможности прикрепить фото, видео.