QazTech Ventures идет в Кремниевую долину

QazTech Ventures создает совместный фонд с американским фондом венчурных инвестиций, капитализация которого составит 150 млн долларов США.

Дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» — АО «QazTech Ventures» привлекает в Казахстан венчурные инвестиции, заключив предварительное соглашение о создании совместного фонда с американским фондом венчурных инвестиций. Капитализация фонда составит 150 млн долларов США, основные инвестиции будут вложены в наиболее успешные стартапы, ранее уже получившие деньги от региональных, либо глобальных фондов «500 Startups».

Церемония подписания соглашения между QazTech Ventures и V Глобальным Фондом состоялась в Нью-Йорке в рамках рабочего визита Президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева в США. В мероприятии также принял участие председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов. V Глобальный Фонд — это фонд венчурных инвестиций, который формируется одной из ведущих американских венчурных управляющих компаний «500 Startups». Среди проектов, прошедших акселератор, значатся Intercom, Sunrise, Sendgrid, 9Gag, а также крупнейший азиатский такси-сервис GrabTaxi. QazTech Ventures планирует инвестировать в этот фонд 10 млн долларов США, из которых не менее 2 млн долларов будут инвестированы в казахстанские стартапы.

Фонд планирует инвестировать 35% капитала в компании из США и 65% в компании, отобранные со всего мира. Предполагается, что приоритетными отраслями для инвестирования будут проекты IT, e-commerce, fintech, горно-металлургического комплекса, агросектора, логистики и другие.

«Создание совместного фонда и сотрудничество с „500 Startups“ может стать важным катализатором развития венчурного капитала Казахстана, так как позволит интегрироваться в глобальную экосистему и будет способствовать масштабированию отечественных стартапов на мировом рынке и привлечению зарубежных инвестиций в страну», — отметил председатель правления АО «QazTech Ventures» Жандос Шаймарданов.

«500 Startups» — одна из ведущих американских компаний по управлению венчурными фондами, учрежденная в 2010 году в Кремниевой долине. За девять лет работы компания создала 19 фондов, из которых 4 — глобальные, инвестирующие в стартап-проекты по всему миру, и 15 — тематические, сфокусированные на отдельных регионах мира. Так, тематические фонды «500 Startups» инвестируют в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Израиле, странах Ближнего Востока, Турции, Бразилии, Мексике, Канаде и других странах.

Согласно своей стратегии, холдинг «Байтерек» играет активную роль в привлечении зарубежного фондирования для поддержки инвестиционных проектов на территории Казахстана. Холдинг может содействовать в предоставлении определенных льгот для американских компаний, желающих работать на рынке Казахстана. В частности, большая заинтересованность — в привлечении долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и промышленные проекты.