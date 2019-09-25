В Кыргызстане за работой таможенников будут следить онлайн

Камеры установят в автомобильных пунктах пропуска и местах таможенного оформления. Проект реализуется при техническом содействии РФ.

В Кыргызстане внедряется система онлайн-видеомониторинга таможенных процессов. Камеры планируют установить до конца текущего года. Все данные с них будут поступать в центральный аппарат ГТС для мониторинга работы сотрудников таможни в пунктах пропуска и местах таможенного оформления, передает Sputnik.

Владельцы складов уже установили систему видеонаблюдения в пяти МТО: «Автомобильный», «Бизнес-Транс-Сервис», «Кант», «Кыргызмебель», «Бими Ош Сервис». Также камеры появятся в МТО «Ак-Чий», «Беловодское», КММ и «Национальный выставочный центр».

В пунктах «Торугарт» и «Иркештам» уже проводится подключение камер через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».