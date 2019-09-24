IT-компании получат поддержку в рамках госзаказа

Основным критерием станет нахождение в реестре доверенной продукци.

Минфин Казахстана планирует с 1 января 2020 года проводить госзакупки по услугам по созданию и развитию объектов информатизации, а также программного обеспечения и продукции электронной промышленности исключительно через предварительный квалификационный отбор. Министр финансов Алихан Смаилов напомнил, что с 1 сентября 2019 года госзакупки строительных работ уже проводятся таким образом, передает «Курсив».

«Данная норма также поддержит отечественный бизнес, учитывая, что этот показатель формируется по сведениям органов государственных доходов и только по казахстанским налогоплательщикам. С 1 января 2020 года в госзакупках предусмотрены аналогичные меры поддержки по услугам по созданию и развитию объектов информатизации, а также программного обеспечения и продукции электронной промышленности. Основным критерием вхождения в предварительный квалификационный отбор является нахождение в Реестре доверенной продукции, куда включаются только отечественные разработчики», — сказал он.

Аналогичные меры планируется принять по закупкам квазигоссектора.

«Так как мы согласовываем правила закупок „Самрук-Казына“, будем инициировать установление там таких же мер. В рамках исполнения поручения Главы государства с 2020 года в пилотном режиме вводится централизация госзакупок, предусматривающая передачу всех госзакупок единым организаторам на соответствующих уровнях. После апробации и редактирования неточностей данная модель будет распространена на всю республику. В этом случае значительно снизится количество организаторов (с 25 тыс. до около 500). Упростится администрирование, это позволит эффективно регулировать местное содержание в госзакупках», — отметил глава минфина.