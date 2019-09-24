Телекоммуникационная отрасль созрела для ИИ-решений

К 2025 году поставщики связи будут ежегодно тратить 11,2 млрд долларов на соответствующие программные решения.

Многие операторы связи по всему миру сталкиваются с минимальным приростом абонентской базы и дохода с одного абонента (ARPU). Поэтому компании стремятся не просто оказывать услуги связи, а трансформироваться в поставщиков спектра цифровых услуг. Об этом говорится в отчете Tractica. Центральным элементом этой трансформации становится внедрение технологий искусственного интеллекта, передает Iot.ru.

Предполагается, что операторы будут использовать технологии ИИ для:

— автоматизации и управления сетью;

— управления опытом клиентов (CEM) и предоставления услуг;

— виртуальных помощников для обслуживания клиентов и маркетинга, интеллектуального управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и других ключевых приложений.

К 2025 году поставщики связи будут ежегодно тратить 11,2 млрд долларов на программные решения на основе ИИ. По итогам 2018 года эти затраты оцениваются в 419 млн долларов.