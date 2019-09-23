Блокчейн окажет трансформационное воздействие на все отрасли через 5-10 лет

Такой прогноз сделали аналитики Gartner.

Влияние блокчейна на бизнес будет трансформирующим в большинстве отраслей в перспективе до десяти лет. А 60% ИТ-директоров ожидают некоторого уровня внедрения технологий блокчейна в их компаниях в ближайшие три года, передает Iot.ru.

Однако существующая цифровая инфраструктура организаций и отсутствие четкого управления блокчейном ограничивают ИТ-директоров от получения полной отдачи от блокчейна, отмечается в исследовании Gartner. Ведущими пользователями блокчейна остаются банки и ритейл.

Индустрия банковских и инвестиционных услуг: только 7,6% респондентов считают, что блокчейн — это технология, которая меняет правила игры. Почти 18% ИТ-директоров, занимающихся банковскими и инвестиционными услугами приняли или примут какую-либо форму технологии блокчейна в течение следующих 12 месяцев. Еще 15% сделает это в течение двух лет.

Ритейл: в розничной торговле блокчейн рассматривается как услуга для отслеживания и мониторинга, предотвращения контрафакта, управления запасами и аудита происхождения сырья.

Блокчейн способен трансформировать бизнес-модели во всех отраслях, но эти возможности требуют от предприятий полного внедрения экосистемы этой технологии. Без токенизации и децентрализации большинство отраслей не увидят реальной ценности для бизнеса.