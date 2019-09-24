Розничные продажи через интернет превысят 6 трлн долларов к 2024 году

Средние траты одного онлайн-клиента составят более 1000 долларов в год.

Новые данные Juniper Research показали, что к 2024 году общая стоимость онлайн-транзакций за цифровые и физические товары превысит 6 триллионов долларов (рост на 53% с 2019 года). Новое исследование «Мобильные и онлайн-дистанционные платежи за цифровые и физические товары: возможности, болевые точки и конкуренция 2019-2024» показало, что в онлайн-продажах будут доминировать физические товары. На них будет приходиться почти 80% всех розничных онлайн-покупок. Что ставит определенные вызовы перед традиционными ритейлерами — их универсальные предложения должны будут соответствовать постоянно растущим ожиданиям потребителей.

При этом на рынок продолжат влиять потребители «Mobile First». Дистанционные платежи будут осуществляться за счет покупок, совершаемых с помощью мобильных устройств — число таких пользователей увеличится почти на 60% в период между 2019 и 2024 годами. Следовательно, к 2024 году всего 21% покупок будет совершено с использованием ПК, ноутбуков и подключенных телевизоров во всем мире.