В Казахстане откроют первую геоинформационную лабораторию

Она будет создана при поддержке НАСА на базе технопарка Astana Hub.

На демонстрационной площадке будут представлены новейшие разработки информационных данных. Об этом стало известно на международной конференции, посвященной вопросам водно-энергетической безопасности и аэрокосмической промышленности в Центральной Азии, передает Kazakh-tv.

«В Геоинформационной лаборатории будут работать казахстанские специалисты. Специалисты НАСА будут проводить экспертизу и обучающие программы. Частные компании получат возможность заказывать услуги», — пояснил Марат Бексултанов, руководитель агротехнологического хаба.

«Мы занимаемся дистанционным зондированием — сбором информации при помощи спутников, для того, чтобы принимать важные решения в сфере агротехнологий. Казахстан тоже участвовал в наших международных программах», — добавил Крис Джастис, руководитель программы Geoglam.

На международной конференции также обсуждались вопросы развития агротехнологического комплекса Казахстана и США. В конце форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Astana Hub и Азиатским Хабом. В его рамках стороны будут проводить совместные исследования в сфере сельского хозяйства.