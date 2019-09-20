В ЕАЭС разрабатывают единые правила взимания НДС при оказании услуг в электронной форме

Создание единых правил взимания НДС при оказании услуг в электронной форме соотносится с целями Союза по формированию единого рынка услуг.

С 11 по 13 сентября в Ереване (Республика Армения) состоялось заседание Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Участники обсудили единые для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила взимания НДС при оказании услуг в электронной форме. В частности, удалось согласовать проект поправки в Договор о ЕАЭС, которая касается распространения косвенного налогообложения не только на товары, но и на услуги, оказываемые в рамках Союза. Стороны согласовали определение места реализации услуг в электронной форме, места осуществления деятельности покупателя услуг, а также перечень таких услуг.

Как подчеркнул Тимур Жаксылыков, для обеспечения эффективного функционирования единых рынков ЕАЭС необходимо стремиться к отмене налоговых барьеров, развитию информационного обмена между налоговыми органами и созданию гармонизированной системы налогообложения цифровой коммерции.

«Создание единых правил взимания НДС при оказании услуг в электронной форме соотносится с целями нашего Союза по формированию единого рынка услуг, — заявил Тимур Жаксылыков. — Внедрение таких правил позволит избежать коллизий в регулировании НДС на электронные услуги в странах Союза как при B2 °C, так и при B2B торговле».

Также члены Консультативного комитета рассмотрели основные направления и перспективы совершенствования администрирования НДС в ЕАЭС. В частности, Комиссия представила проект положения по уведомлению о вывозе товаров в государства ЕАЭС, разработанный для защиты добросовестных налогоплательщиков. Также в качестве перспективных направлений рассматривались вопросы внедрения электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в странах Союза.