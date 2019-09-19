Ванная комната 2019: разрабатываем программно

Помощники, которые способны сделать дизайн ванной актуальным еще несколько лет, а функциональность не пострадает ни на йоту.

Если вы затеяли ремонт в ванной комнате, но не можете определиться с основным направлением, в котором она будет выполнена, специалисты магазина сантехники Санмаркет могут порекомендовать несколько помощников. Именно помощников, которые способны сделать дизайн ванной актуальным еще несколько лет, а функциональность не пострадает ни на йоту.

Лучшие программы для дизайна и тенденции

Непростой декор ванных комнат со стилизацией под барокко, пестрой отделкой стен и массой декоративных элементов, кажется, себя изжил. Дизайнеры уловили прагматичные запросы клиентов и начали отказываться от массы шкафчиков, расположенных по всему пространству ванной.

Впрочем, это сказалось не только на отделке стен и на мебели, но и на самой сантехнике тоже. Современная ванная комната выполнена в традициях минимализма, с применением минимума контрастных акцентов. Кроме того, мода на натуральные материалы никуда не пропала. Топовые программы для дизайна помогут определиться с основными моментами.

1. Астрон Дизайн. Перегородка для душа из прозрачного материала

Отличный бесплатный инструмент для проектирования перегородок, а также может помочь рассовать по ванной комнате сантехнику и мебель, если она есть.

Само по себе стекло как конструкционный материал устойчиво пользуется спросом, особенно в ванной комнате. Примечательно, что стеклянный элемент в любом случае и где бы он находился, визуально делает пространство объемнее. В качестве душевой перегородки стекло еще и практичнее других материалов — занавесок, пластиковых шторок. Стекло долговечное, быстро и легко моется, не препятствует распространению света.

2. SketchUp. Графическая плитка

Условно-бесплатная программа SketchUp поможет представить, как будет выглядеть рисунок плитки и даже ее фактура. Легковесная программа с интуитивно понятным интерфейсом, очень быстрый рендеринг.

Витиеватые рисунки на плитке в ванной комнате потеряли популярность. Новый тренд — геометрически точные линии. В полном объеме это распространяется и на напольную плитку, и на настенную. Если плитка имеет узор, он выполняется также, сохраняя геометрическую предсказуемость. Впрочем, это не мешает применить в качестве акцента объемный трехмерный элемент.

3. Sweet Home 3D. Натуральные материалы

Сложных проектов с помощью программы Sweet Home 3D не выполнить, но представить себе, как будет выглядеть дерево или камень в интерьере можно запросто. Для этих целей — одна из лучших программ.

Экологически-дружелюбные дизайнерские решения актуальны и для ванных комнат. Например, ничего не мешает применить в качестве отделки одной из стен прочное дерево с соответствующей обработкой. Такая отделка поможет в ванной сохранить уют и тепло, наполнить пространство дыханием природы. Кроме этого, в тренде каменные раковины, выполненные либо из искусственного, либо из натурального камня.

4. Homestyler. Технологичные смесители

Отличная программа для того, чтобы визуализировать последние достижения в области умной сантехники, да и умных гаджетов для дома в том числе. Есть возможность даже подключать каталоги производителей сантехники.

Понятие «умный дом» предполагает не только электронную начинку для комфорта и безопасности, но и технологичную сантехнику. В отличие от обычного, пускай и дорогого смесителя, новые модели смогут проконтролировать температуру воды, ее объем, сенсорное управление, а также такую систему как сохранение настроек для каждого из членов семьи.