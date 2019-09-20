В вузах Казахстана появился курс от «Лаборатории Касперского»

В этом учебном году обучение по новой дисциплине пройдут около 750 студентов и магистрантов — будущих специалистов по информационной безопасности, юристов и менеджеров.

В сентябре 2019 года в ведущих вузах Казахстана появилась новая дисциплина — юридические аспекты рисков информационной безопасности. Курс, инициированный и разработанный «Лабораторией Касперского» совместно с казахстанской юридической компанией IT-Law, стартовал в Алматинском университете энергетики и связи, Satbayev University, Казахстанско-Британском техническом университете, Евразийском национальном университете имени Гумилева, Университете Международного Бизнеса, Павлодарском государственном университете имени Торайгырова, университете Нархоз и Международном университете информационных технологий.

Ожидается, что в 2019–2020 гг. обучение по новой дисциплине пройдут около 750 студентов и магистрантов — будущих специалистов по информационной безопасности, юристов и менеджеров. Для этого «Лаборатория Касперского» помогла пройти подготовку 67 преподавателям вузов.

«Не следует забывать, что обеспечение информационной безопасности — это не только технический аспект, — отметил Виталий Казанцев, директор IT-Law, автор курса. — Данный курс направлен в первую очередь на повышение уровня правовой информированности специалистов в этой сфере не только об обязанностях, но и о своих правах».

«Риски, связанные с информационной безопасностью, имеют не только технологические, но и юридические аспекты. Мы считаем, что нужно повышать осведомленность молодых специалистов в этих вопросах, чтобы к началу профессиональной деятельности они были знакомы с юридической стороной кибербезопасности и осознавали свою ответственность перед работодателем. Курс, который мы разработали, весьма востребован университетами Казахстана, и это неудивительно, ведь он включает в себя действительно необходимые знания. Мы рады внести свой вклад в образовательный процесс и оказать поддержку в деле подготовки высококвалифицированных специалистов», — отметил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

Таким образом «Лаборатория Касперского» расширяет сотрудничество с вузами Казахстана. Ранее в 2017 году, компания совместно с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева основала научно-исследовательскую лабораторию для изучения киберугроз и подготовки узкоспециализированных специалистов. В том же году «Лаборатория Касперского» открыла учебный центр в Астане на базе Института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.