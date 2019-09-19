Nommi привлек инвестиции от Мурата Абдрахманова

Венчурный инвестор вложил 300 тыс. долларов при верхней оценке в 5 млн долларов.

Казахстанский стартап Nommi — это сервис, упрощающий подключение к интернету для бизнесменов и частых путешественников. Nommi также предоставляет подключение к базе из более 4,5 млн Wi-Fi точек по всему миру. Компания создана в 2017 году Аленой Ткаченко и Кайратом Ахметовым. Сегодня 95% продаж Nommi — это зарубежные рынки.

Привлеченные средства планируется использовать на усиление команды проекта, а также обеспечение эффективного запуска на Amazon и ряде других зарубежных ecommerce платформ.

«Вход Мурата Абдрахманова в капитал Nommi — это не только дополнительные ресурсы, но и возможность получать ценные рекомендации от эксперта отрасли. Наши основные усилия сейчас сконцентрированы на продвижении проекта в США и усилении состава команды. Мы произвели новую партию устройств, и уже на следующей неделе она будет отправлена на склады Amazon. Продолжаем наращивать команду сильными специалистами для развития Nommi на масштабных рынках, это уже игра по-крупному», — отметила Алена Ткаченко, основатель и CEO Nommi.

Продажа устройств Nommi ведется в 85 странах. Основная доля покупателей приходится на рынок США (35%), следом идут Юго-Восточная Азия, Австралия, Европа и Ближний Восток.

«Я поверил в талантливую команду Nommi. Кроме того, сфера телекоммуникаций мне очень близка. Сейчас команда фокусируется на развитых рынках (США, Великобритания, Австралия), и это правильное направление. Проект имеет высокий потенциал роста, мне интересно принимать участие в его развитии», — прокомментировал новость Мурат Абдрахманов.

Ранее основатели Nommi закрыли краудфандинговую кампанию с суммой более 92 тыс. долларов и привлекли 430 тыс. долларов инвестиций от группы компаний SkyBridge и частных инвесторов.