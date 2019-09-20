По дну Каспийского моря проведут оптоволокно

Срок завершения проекта — 2021 год.

О масштабных проектах в сфере коммуникаций рассказал премьер-министр Аскар Мамин на встрече с представителями Регионального содружества в области связи (РСС). В Казахстане планируется создать транспортную инфраструктуру, способную обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии, передает Sputnik.

«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», — отметил премьер.

По его словам, Казахстан уделяет большое внимание внедрению технологии 5G, расширению широкополосного доступа к интернету, а также другим проектам по информатизации и цифровизации.