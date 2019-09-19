В мажилисе презентовали законопроект по внедрению современных форматов работы судов и сокращению излишних процедур и издержек.

Современный формат работы судей с использованием гаджетов предлагают в Казахстане. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по гражданским делам верховного суда Мейрамбек Таймерденов, передает Zakon.kz.

«Законопроект разработан верховным судом и стал следствием общественного запроса на реформу гражданского процесса. Елбасы, а затем и президент Касым-Жомарт Токаев прямо указали на необходимость модернизации системы отправления правосудия. Главная цель — оптимизировать процесс, сделать его современным и необременительным ни для суда, ни для сторон. Приоритет — права и законные интересы наших граждан и юридических лиц. Они ни в коем случае не должны пострадать. Это стало основной задачей при подготовке данных поправок», — сообщил Таймерденов на презентации законопроекта в мажилисе.

Изменения, по его словам, коснутся трех основных блоков: современный формат работы судей и других участников судопроизводства, оптимизация гражданского процесса и цифровизация судопроизводства.

«Предлагаем привести в электронный формат дела приказного и упрощенного производства, рассматриваемые без вызова сторон. При этом если сторона хочет, то может перейти на традиционный, бумажный формат. Законопроект содержит ряд других прогрессивных новшеств. Электронный протокол, дистанционное участие в процессе, использование участниками процесса электронных гаджетов и других технических средств», — отметил Мейрамбек Таймерденов.