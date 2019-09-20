В Узбекистане запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг

У пользователей появилась возможность ознакомиться со всеми государственными услугами без обязательной авторизации в единой системе идентификации.

В Ташкенте в рамках пресс-конференции, посвященной вопросам развития цифровой экономики и электронного правительства, состоялась презентация новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг My.gov.uz. Главное отличие обновленной версии портала от старой — возможность ознакомиться со всеми государственными услугами без обязательной авторизации в единой системе идентификации, передает CA-NEWS.

В новой версии предусмотрен также легкий и адаптивный интерфейс, который позволяет комфортно использовать ЕПИГУ гражданами Узбекистана с помощью любого мобильного устройства. Для этого достаточно пройти один раз авторизацию. Для пользователей портал открывает возможности получения 166 государственных услуг, поиска необходимой информации, решение вопросов предпринимательства.

Как отметила пресс-служба единого интегратора «Uzinfocom», изменения портала связаны с дальнейшим внедрением новейших технологий в социальную и экономическую сферы страны и созданием дополнительных благоприятных условий для развития бизнеса и получения государственных услуг населением.