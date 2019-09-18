Рейтинг агентств контекстной рекламы: в ТОПе Wunder Digital, Promodo и TDS Media

Сервис аналитики звонков Ringostat опубликовал рейтинг агентств контекстной рекламы Казахстана.

Всего в нем представлены более 70 компаний. А возглавили список агентства Wunder Digital, Promodo и TDS Media. Рейтинг составляли в три этапа: анкетирование участников; голосование пользователей; голосование экспертного жюри. По результатам каждого этапа участникам выставляли баллы, сумма которых определяла позицию агентства в рейтинге. В жюри вошли директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, тимлиды по маркетингу из Ticketon Events, OLX Group, Касса24, Kolesa Group, Технодом, Home Credit Bank и других компаний, а также главы профессиональных сообществ — Astana Marketing Club и Казахстанская ассоциация маркетинга.

В рейтинге не участвовали агентства Netpeak и Inweb, так как Ringostat входит с ними в одну группу компаний — Netpeak Group. Таким образом, исключаются конфликт интересов и сомнения в непредвзятом отношении к тем или иным участникам рейтинга.

Первые 10 мест заняли следующие компании

1. Wunder Digital — 79.16 балла

Возглавило рейтинг агентство Wunder Digital. За пять лет работы агентство выросло до компании с 80 сотрудниками и представительствами в четырех странах — Казахстане, Узбекистане, России и Беларуси. Сотрудничает с крупным и средним бизнесом, выполняло работы для Kcell, BI Group, Bazis-A и других. Согласно презентации компании, в 2018 году ее оборот составил 5,5 млн долларов.

Агентство имеет статус Premier Google Partner. Он присваивается партнерам, которые управляют большими по объему рекламными кампаниями и достигают успешных результатов для своих клиентов. При этом контекстная реклама лишь одна из специализаций Wunder Digital. Агентство разрабатывает digital-стратегии, создает сайты, медийную рекламу и SMM, занимается SEO-продвижением.

Wunder Digital проводит профильные ивенты. В августе агентство стало одним из организаторов закрытой встречи ADhopping для маркетологов и специалистов по рекламе в Алматы. Ивент объединил в себе нетворкинг, вечеринку и воркшоп, а его гостями стали специалисты из сфер FMCG, фармакологической, банковской, retail, e-commerce отраслей.

2. Promodo — 73.27 балла

Рекламное агентство Promodo ранее возглавило аналогичный украинский рейтинг. Компания получила высокие оценки жюри и заняла второе место. Агентство работает в Казахстане, России, США и Британии, а главный офис базируется в Украине.

Promodo сотрудничает с гигантами Казнета, в портфолио представлены кейсы компаний Technodom, Маркет, Крыша, Kassa24 и других. В 2016 года агентство получило статус Premier Google Partner, тогда же стало сертифицированным партнером Яндекс. Promodo предоставляет услуги: от настройки веб-аналитики до обучения сотрудников компании-клиента. Агентство выступает в роли эксперта для маркетологов других компаний. В 2015 и 2016 годах оно организовало в Алматы семинары-практикумы в рамках цикла мероприятий Promodo Partners.

3. TDS Media — 66.63 балла

На третьем месте — digital-агентство TDS Media, которое открылось в 2016 году. Уже в 2018 году TDS Media было единственным в Казахстане разработчиком программного обеспечения для автоматизированного создания и управления рекламными кампаниями для малого и среднего бизнеса. Тогда же агентство было эксклюзивным селлером всех медийных инструментов Яндекс (Навигатор, Главная, Видеосеть и т. д.).

Центральный офис находится в Алматы, есть представительства в Москве и Стамбуле. Агентство является Premier Google Partner и было оператором программы по выводу малого и среднего бизнеса Центральной Азии в e-commerce при поддержке Google и Яндекс. При этом сама компания специализируется на среднем и крупном бизнесе, сотрудничала с Kcell, Технодом, Aviata, ALMA University, Тикетон, Мечта и другими. Специалисты агентства организовали авторский курс performance-маркетинга в Алматы — TDS.One.

4. Webpromo — 61.52 балла

Четвертое место заняла компания WebPromo, которая предоставляет услуги комплексного интернет-маркетинга: продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс, настройка контекстной рекламы, юзабилити и улучшение продающих качеств сайта.

В штате агентства 95 специалистов, у которых более 80 сертификатов Google и Яндекс. При этом само агентство имеет статус Premier Google Partner со всеми пятью специализациями: видеореклама, поисковая, медийная и мобильная реклама, а также Google Покупки. Начиная с 2008 года, на счету компании более 1000 проектов. Среди маркетологов агентство известно своей академией WebPromoExperts — профессиональным сообществом, нацеленным на повышение квалификации онлайн-маркетологов.

5. Hoster.KZ — 49.95 балла

Компания уже 15 лет работает на рынке интернет-услуг: регистрирует домены, предоставляет хостинги, занимается разработкой и продвижением сайтов, настройкой контекстной рекламы. Среди показательных кейсов по этому направлению — увеличение числа звонков в оздоровительных комплексах на 56%, при снижении стоимости звонка на 30%. Hoster.KZ признали лучшим работодателем Казахстана по версии премии HR-бренд Центральная Азия-2017.

6. Кликобилие — 41.28 балла

Агентство открылось в 2013 году, а уже в 2014 попало в ТОП-50 крупнейших интернет-компаний Казахстана по версии Forbes.kz. Работало с компаниями ForteBank, Сбербанк, Казтелеком, Колеса и другими. Помимо контекстной рекламы, агентство занимается SMM, медийной рекламой, email-маркетингом, а также разрабатывает лендинги и креативные спецпроекты. В 2018 году агентство участвовало в фестивале «Каннские Львы» в категории Print.

7. Rocket Firm — 39.57 балла

С 2011 года компания прошла путь от небольшого стартапа до полноценного агентства. Rocket Firm начинали с разработки сайтов и мобильных приложений, дизайна и продвижения в соцсетях. Со временем список пополнился креативнымм спецпроектами, интернет-рекламой, аналитикой и стратегией. Агентство является Google Partner. В портфолио Rocket Firm: НСК, Halyk Bank, Kcell, ALMA — Almaty Management Univercity.

8. Webcom Kazakhstan — 37.55 балла

Webcom Kazakhstan входит в группу независимых digital-агентств, представленных в трех странах — Казахстане, России и Беларуси. Агентство работает по различным digital-направлениям: performance-маркетинг, медийная и контекстная реклама, аналитика бизнеса и прочим. Компания выполняла работы для Market.kz, Karcher, Probilet.kz, ДоПолучки.кз, и другие. В 2018 и 2019 годах Webcom Kazakhstan организовывали в Алматы открытую конференцию для маркетологов и владельцев бизнеса Webcom Digital Day.

9. UCT — 37.52 балла

Компания UCT, Universal Communication Technologies, основана в 1991 году. С 2008 года работает на рынке интернет-маркетинга. Позиционирует себя как агентство полного цикла: от создания сайтов до их продвижения в поисковых системах и соцсетях. Также компания разработала авторский комплексный подход «Код успеха» — всестороннее решение для интернет-маркетинга. Является Premier Google Partner, а его сотрудники обладают более чем 55 персональными сертификатами Google.

10. WebMate — 32.74 балла

За восемь лет работы WebMate специалисты агентства настроили более 1000 рекламных кампаний для сотен клиентов. Главный офис компании находится в Киеве, а филиал в Алматы открылся четыре года назад. В 2016 году компания получила статус Premier Google Partner, тогда же стала сертифицированным агентством Яндекс.Директ. Помимо контекстной рекламы, занимается SEO-продвижением, веб-разработкой, SMM, аудитом и аналитикой, а также созданием анимационных роликов.