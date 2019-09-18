Джек Ма предложил обучать казахстанских специалистов на базе «Alibaba Group»

Соответствующие документы планируется подписать в ближайшее время.

Джек Ма предложил обучать казахстанских специалистов на базе компании «Alibaba Group». Об этом сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на пресс-конференции в СЦК, посвященной прошедшей поездке Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай, передает Kazpravda.kz.

«В результате встречи с Главой нашего государства Джек Ма предложил обучать казахстанских специалистов непосредственно в их компании с тем, чтобы наши ребята получали знания и дальше реализовывали свои проекты в „Alibaba Group“. Мы в ближайшее время все договоренности оформим в соответствующие документы», — сказал Жумагалиев.

Также он рассказал о договоренностях по созданию совместной с Китаем стартап-площадки.

«Поездка была очень плодотворной и результативной для развития цифровизации в Казахстане. Китай подтвердил свое намерение развивать технологии совместными усилиями на базе Astana Hub, также было предложено создать совместную площадку, которая сегодня имеется со странами, входящими в Евразийский экономический союз. Мы будем совместно развивать инновационные технологии», — заключил он.