Токаев обсудил 5G с генсеком Международного союза электросвязи

Президент Казахстана принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и Международного союза электросвязи в сфере инфокоммуникационных технологий. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется повышенное внимание развитию и внедрению инноваций, новых технологий. Глава государства подчеркнул важность создания в регионе современной инфокоммуникационной инфраструктуры, передает Zakon.kz.

Чжао Хоулинь представил Президенту Казахстана информацию об основных направлениях деятельности Международного союза электросвязи. В частности, он рассказал о разрабатываемых организацией международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4G и 5G.

По оценке генерального секретаря МСЭ, в Казахстане созданы хорошие возможности для использования технологий блокчейн, Big Data, новых цифровых финансовых инструментов, а также для внедрения инфокоммуникационных технологий, которые находят широкое применение в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, государственном управлении.

Во встрече приняли участие министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, помощник Президента Мурат Нуртлеуов, региональный представитель Международного союза электросвязи Кирилл Опарин.