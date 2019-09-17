На Channel Connect 2019 Microsoft рассказала о новой компьютерной эре

На мероприятии в Алматы компания Microsoft поделилась новейшими тенденциями цифровой трансформации бизнеса, а также рассказала о важных аспектах информационной безопасности.

Microsoft провела ежегодную конференцию для партнеров Channel Connect 2019 и представила возможности операционной системы Windows 10 Pro. Традиционно на Channel Connect демонстрируются новейшие решения компании. В этом году ключевой темой мероприятия стала трансформация современного рабочего места с современными устройствами и Windows 10 Pro.

Дискуссия о переходе с устаревших версий на современное ПО ведется в контексте тех цифровых преобразований, которые затронули сегодня все сферы деятельности человека. Корпорация Microsoft говорит о трансформации рабочих мест — то, какими они должны быть уже сегодня, кардинально отличается от общепринятых еще несколько лет назад норм. В будущем же инновации окажут серьезнейшее влияние на принципы организации работы сотрудников в компаниях.

«Microsoft инвестирует более 14 млрд долларов в разработку. Сегодня мы движемся в сторону умных облаков, к которым будут подключены умные устройства. Облачные сервисы будут объединять в себе вычисления, машинное обучение, искусственный интеллект. Важен тот опыт, который мы будем получать при взаимодействии с различными устройствами. В будущем пользователь не будет просто работать за компьютером. Он будет использовать технологию Touch, коммуницировать с устройствами, понимающими голосовые команды, использовать дополненную реальность. Я верю, что сегодня мы вступаем в новую компьютерную эру. И миссия Microsoft — помочь каждой организации на планете достичь большего», — отметил в своей приветственной речи Даниэль Москин, руководитель департамента продаж в регионе восточной Европы, Microsoft.

Сотрудники сегодня хотят быть мобильными, и бизнес трансформируется соответственно их запросам. Рабочие места сегодня уже не привязаны к офису, чему способствует появление новых линек устройств у вендоров. Именно современные устройства станут основой для цифровой трансформации, уверены спикеры мероприятия. Более того, в Microsoft говорят о масштабных переменах, которые произойдут в ближайшие два года. Сотни тысяч ПК уже устарели или устареют в ближайшее время, поэтому 2019–2020 годы будут ознаменованы циклом смены компьютеров.

«Трансформация рабочего места — это одна из четырех составляющих, которые мы рекомендуем предприятиям, чтобы успешно пройти весь путь цифровой трансформации, сделать бизнес основанным на инновациях. И в первую очередь, основной фокус трансформации рабочего места — это повышение производительности сотрудников. Наш подход — предоставить подходящие устройства для любой категории сотрудников. То есть, мы не говорим, что для тысячи сотрудников в компании нужны 1000 одинаковых компьютеров. Мы подходим более дифференцированно, чтобы человек мог работать с максимально удобными средствами в соответствии со своими задачами. Уже сейчас мы говорим о новом поколении сотрудников. Они вообще не будут работать в той компании, где им отведено определенное рабочее место. Они будут просить что-то мобильное, что-то модное, новое, удобное. И это тоже все замечают — требования идут не сверху вниз, а снизу вверх. Сотрудник говорит, что ему необходимо для работы. Это веление времени, это то, к чему мы уже пришли», — уверен Нурлан Садыков, генеральный менеджер DELL Technologies в Казахстане и Центральной Азии.

И, безусловно, когда речь идет о трансформации, само собой подразумевается и использование современного ПО. Устаревшие системы уже не соответствуют нынешним требованиям в производительности, безопасности и функциональности. Пользователям важно знать, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7 (а также WindowsServer 2008 и 2008R2). Это значит, что пользователи перестанут получать обновления для операционной системы, включая критические. Таким образом, устройства, работающие на Windows 7, станут небезопасны. Помимо этого, через год (в октябре 2020 г.), заканчивается поддержка Office2010. И хотя на этом продукте до сих пор работает очень большое количество пользователей, безопасность является весомым аргументом перехода на новые продукты — Office 2019 и Office 365.

К слову, компьютеров, работающих на Windows 7, в Казахстане достаточно много — по данным Stat Counter, доля этой ОС составляет 36,45%. А значит, третья часть всех казахстанских пользователей потенциально может столкнуться с различными угрозами только из-за устаревшей версии ОС. Если добавить сюда неутешительную статистику от Лаборатории Касперского, которая говорит о возрастающем числе атак, виной чему является, в первую очередь, несоблюдение самими пользователями элементарных норм цифровой гигиены, масштаб угрозы становится весьма серьезным.

Еще один фактор, который уже много лет выглядит устрашающим в контексте информационной безопасности — доля нелицензионного ПО в Казахстане. По данным BSA на 30 мая 2018 года эта цифра составила 74%. По сравнению с предыдущим исследованием BSA, проведенным в 2016 году, показатели выросли на 1 процентный пункт. Пользователи редко задумываются о последствиях использования нелегального ПО. Между тем, в нелицензионных версиях Windows и ее активаторах можно встретить массу уязвимостей. Среди них — ПО для дистанционного управления, майнеры, загрузчики, трояны и т. д.

То, чем может обернуться использование нелицензионной, устаревшей или необновляемой версии ОС, наглядно показали представители ЦАРКА прямо в ходе конференции — с помощью специальной утилиты они осуществили взлом системы и получили доступ к данным, а также видеокамере ноутбука с установленной на нем Windows 7.

«Windows 7 — очень популярная операционная система. Но ей уже 10 лет. Мир интернета за эти 10 лет кардинальным образом изменился. Мир угроз тоже изменился. Новые возможности, в том числе связанные с ИБ, делают Windows 10 лучшим выбором. Эти возможности также опираются на современное „железо“, что добавляет поводы для перехода на современные ПК. Так, например, в Windows 10 появилась песочница, позволяющая запускать приложения в среде, изолированной от основной системы», — комментирует тему Сергей Дмитриев, руководитель отдела по работе с производителями вычислительной техники в странах СНГ, Microsoft.

Эксперты по ИБ назвали несколько ключевых пунктов, соблюдение которых должно помочь в обеспечении защиты: использование лицензионного ПО; обязательная установка всех обновлений безопасности; антивирусное обеспечение; хранение данных на внешних устройствах; отказ от использования учетных записей с правами администратора; использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации.

Повышение продуктивности — ключевой посыл, когда речь идет о современных устройствах. Быстрая загрузка и готовность к работе, длительное время работы от аккумулятора, удобство и производительность для мобильной работы, новые средства ввода и коммуникаций — те преимущества, которыми не могут похвастаться устаревшие решения. Одним из примеров новых возможностей, которые появляются на современных устройствах, стала технология, продемонстрированная представителями HP — SureSense, которую можно назвать новым словом в вопросе обеспечения безопасности ПК. Она представляет собой решение на основе искусственного интеллекта для защиты ПК от вредоносного кода. HP SureSense использует алгоритмы глубинного обучения для обнаружения и предотвращения угроз в режиме реального времени, включая и угрозы нулевого дня.

«HP SureSense — это, на мой взгляд, это прорыв в системе безопасности. В основе технологии используются методы глубинного обучения нейросети. Вместо того, чтобы распознавать отдельные функции вредоносных программ, как это делают другие формы машинного обучения на основе искусственного интеллекта, агент HP SureSense обучен распознавать само вредоносное ПО. Агент обучен действовать примерно так, как это делает человеческий разум. HP SureSense может определять не только известные разновидности вирусов и вредоносных программ, но и за милисекунды способен выявить неизвестные типы угроз и уязвимости нулевого дня. Эта технология является финальным паззлом, который дополняет наше видение многоуровневой защиты от вредоносных программ, и все это полностью совместимо с другими встроенными функциями безопасности, которыми обладает Windows 10», — отметила Светлана Вырыпаева, руководитель филиала НР Global Trading в Казахстане.

По ее мнению, задачи мобильности и безопасности поставили перед производителями программного обеспечения и «железа» достаточно интересные вызовы. Важно обеспечить эффективность работы в современных условиях, дать пользователям новейшие решения и технологии, а также не проиграть битву с киберпреступниками. Именно на этом сфокусирована компания НР.

«Если говорить об идее цифрового офиса, наши решения можно разложить на две составляющие — это собственно аппаратная часть, и дополнительный функционал, который мы, как вендор, можем предложить в составе собственных решений и в сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе и с Microsoft. НР концентрируется не только на форм-факторе устройств, но и на обеспечении дополнительных функций, которые гарантируют нашим корпоративным пользователям прежде всего безопасность работы», — добавила Светлана Вырыпаева.

Тему трансформации рабочих мест продолжил Альнур Ермагамбетов, генеральный менеджер Lenovo Central Asia. По его словам, большое значение сегодня придается не только безопасности рабочих станций — их функциональность и удобство тоже важны. И производителям необходимо найти баланс всех этих составляющих.

«Lenovo, компания-лидер IT-рынка, постоянно изучает новые тенденции бизнеса. И мы отмечаем, что современные технологии сформировали предпринимателей нового формата, которым, помимо функциональности, важны мобильность и стиль персональных устройств. Они больше не хотят терять возможности для креативной работы или жертвовать комфортом при обычной ежедневной работе. Именно поэтому для них мы предлагаем новый сегмент ноутбуков — Lenovo ThinkBook, благодаря которому им не придется идти на компромисс между внешним видом и производительностью. В Lenovo ThinkBook мы сохранили все особенности, которые высоко оценили пользователи из корпоративного сектора: неизменная надежность и высокая производительность на протяжении всего срока эксплуатации, защищенность, а также более доступная для малого или среднего бизнеса цена. Что касается корпоративного рынка, то отмечу, что казахстанские офисы стараются идти в ногу со временем, инновации входят в нашу жизнь стремительно. Нам есть, чему учиться у Западных стран. У отечественных компаний огромный потенциал для роста, и это очень радует, потому что именно развитие сервисов и защита интеллектуальных прав станет катализатором развития рынка. Лично я рад запуску нового продукта Lenovo ThinkBook именно сейчас, в этих условиях. Благодаря этому мы продолжаем идти в нужном направлении для развития нашего бизнеса. Мы ожидаем, что благодаря данному продукту, предназначенному для малого и среднего бизнеса, Lenovo надолго сохранит за собой позицию номер один на рынке персональных компьютеров», — рассказал Альнур Ермагамбетов.

Со всеми вышеперечисленными новинками, а также другими решениями от партнеров Microsoft гости Channel Connect 2019 могли ознакомиться на выставке, которая прошла в рамках конференции. На семнадцати стендах были представлены дистрибуторы и вендоры, решения партнеров, а также локальные производители из Казахстана и Узбекистана. Многие новинки были представлены впервые. Выставка вызвала очень живой интерес у гостей мероприятия, собрав массу положительных отзывов. В целом гости мероприятия отметили высокую информационную насыщенность Channel Connect 2019 и важность тем, поднятых спикерами.