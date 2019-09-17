В Уральске состоялся форум по цифровизации и инвестициям Digital InWest

Работа форума прошла в четырех секциях — Smart City, Индустрия 4.0, развитие инновационной экосистемы и цифровизация АПК.

Акимат ЗКО внедряет цифровые технологии в работу государственных органов. Автоматизируются государственные услуги, например «Согласование акта выбора земельного участка», «Согласование эскизного проекта», онлайн проводятся земельные аукционы и так далее. До конца года начнут работу геоинформационная система и служба «112» (единая диспетчерская для экстренных служб). Акимат также поддерживает инициативы местных IT-компаний, которые написали программу для оперативной службы «109», производят и внедряют счетчики с дистанционным съемом показаний, автоматизируют очереди в детские сады и поступление детей в первые классы, внедряют медицинскую информационную систему, разрабатывают виртуальные туристические поездки и так далее, передает Tengrinews.kz.

Для казахстанских и зарубежных участников форума аким области Гали Искалиев предложил ряд перспективных проектов по цифровизации. На 2019–2020 годы в Уральске планируется установить видеонаблюдение, уличное освещение, приборы учета коммунальных услуг с дистанционным сбором показаний, проекты в сфере АПК, платные парковки и т. д. По итогам форума ряд компаний сообщили главе региона о готовности инвестирования в ЗКО. В частности, компании «ЦУРС» и «Билайн» предложили проекты на основе Big Data в сфере городского управления.