Перспективы развития цифровизации и отрасли связи обсуждают в Нур-Султане

В заседаниях принимают участие делегации 13 государств.

55-е заседание Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 25-е заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС проходит в эти дни в столице Казахстана. В заседаниях принимают участие делегации 13 государств, в том числе, возглавляемые 7 министрами, курирующими сферу связи. Кроме того, в числе участников — и руководители таких организаций, как Международный союз электросвязи, Всемирный почтовый союз, представители Исполнительного комитета СНГ и другие.

Обращаясь к собравшимся, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, подчеркнул, что подобные встречи помогают «сверить часы» в плане цифрового развития и выработать совместные шаги для достижения эффекта синергии.

«Я помню, как около 10 лет назад на одной из таких встреч мы обсуждали перспективы внедрения 3G и 4G, а сегодня у нас на повестке дня стоят уже совсем другие вопросы. Сейчас для нас с вами важно мыслить шире, и говорить о важности цифровой трансформации экономики в целом. Потому что без этого дальнейшее развитие попросту невозможно», — отметил Аскар Жумагалиев.

Также в работе заседания, приняли участие председатель Совета глав АС РСС, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао и генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового союза Бишар Абдирахман Хуссейн.

На полях конференции Аскар Жумагалиев провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами — министрами, курирующими отрасль цифровизации в Азербайджане, Беларуси, Иране, России и Таджикистане.