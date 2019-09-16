Государственные органы отчитались о состоянии информационной безопасности

Члены ККС рассмотрели результаты проведенного специалистами НКЦИБ мониторинга по угрозам и выявленным инцидентам информационной безопасности в госорганах за II квартал текущего года.

В РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК состоялось очередное заседание консультативного координационного совета Национального координационного центра информационной безопасности (НКЦИБ). Представители уполномоченных и центральных исполнительных органов подвели итоги реализации протокольного решения первого заседания ККС.

В ходе заседания члены ККС рассмотрели результаты проведенного специалистами НКЦИБ мониторинга по угрозам и выявленным инцидентам информационной безопасности в госорганах за II квартал текущего года. Также обсуждались пути дальнейшего совершенствования взаимодействия государственных органов и организаций в сфере обеспечения информационной безопасности. По итогам заседания выработаны конкретные рекомендации для госорганов по повышению эффективности работы в этом направлении и формированию механизмов совместного реагирования на угрозы ИБ.

Консультативный координационный совет НКЦИБ был создан в июне 2019 года. Он сформирован из числа профильных специалистов государственных органов и организаций для поддержания требуемого уровня защищенности государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан от внешних и внутренних угроз.