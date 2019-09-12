Узнать все об ОСМС теперь можно через чат-бот в Telegram

С помощью SaqtandyryBot можно получить информацию о способах получения страховки, а также оплате взносов и отчислений.

Новый канал для получения информации о системе медстрахования открыли для казахстанцев. О запуске Телеграм бота «Обязательное Социальное Медицинское Страхование» объявил Минздрав, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на профильное ведомство.

«Офис цифровизации Минздрава Казахстана объявляет о запуске Телеграм бота SaqtandyryBot, предназначенного для получения достоверной информации об ОСМС в Республике Казахстан», — говорится в сообщении, распространенном Минздравом.

С помощью бота можно получить информацию об ОСМС, способах получения страховки, оплате взносов и отчислений, а также проверить статус застрахованности.