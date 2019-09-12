Проект прорабатывается по соглашению с Северным инвестиционным банком.

Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что компания Nokia готова потратить 500 миллионов долларов на внедрение сети 5G в Казахстане. Проект прорабатывается по соглашению с Северным инвестиционным банком, передает Liter.kz.

«5G — это связь нового поколения. Вы, наверное, слышали, когда хирург сидя в Токио водил скальпелем у себя по экрану, а на другом конце планеты робот проводил операцию пациенту. Для этого скорость должна быть просто бешеной. Это позволяет 5G. Сегодня все страны ее внедряют. Это очень дорогая связь. Требуются большие инвестиции. Сейчас такой проект прорабатывает „Казахинвест“. У кого будем брать займ, когда будем брать, и на каких условиях — все будет определяться в процессе переговоров», — рассказал министр в кулуарах мажилиса.

В мае этого года премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что до конца года в трех городах Казахстана, Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, появится связь 5G.