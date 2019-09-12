Мошеннические интернет-ресурсы собирают персональные данные казахстанцев

В «KZ-CERT» рассказали о сайтах, которые собирают данные граждан, желающих оформить экспресс-кредит.

Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщила о выявлении подозрительных интернет-ресурсовах, которые собирают персональные данные граждан для оформления экспресс-кредитов в тенге. Специалисты проанализировали интернет-ресурсы Kzcred и Turbozaimkz, в результате был выявлен сбор персональных данных при регистрации (ФИО, дата рождения, электронный адрес, адрес регистрации, данные паспорта, и т. д.).

«Согласно мошеннической схеме злоумышленников, пользователю после ввода персональных данных необходимо было оплатить сумму в размере 5500 тг. за выпуск „виртуальной карты“. Обращаем внимание на то, что данная карта не содержит срока действия и CVV код. При регистрации нового пользователя с введением других данных, пользователю предоставляют виртуальную карту с аналогичным номером», — пояснили в «KZ-CERT».

Указанные интернет-ресурсы классифицированы как мошеннические. Для обеспечения безопасности казахстанцев службой «KZ-CERT» проведены мероприятия по оповещению стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту информационной безопасности. На сегодняшний день интернет-ресурсы недоступны.

«Призываем казахстанцев в случае обнаружения подобных подозрительных интернет-ресурсов сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно), или направить письмо на электронный адрес Incident@kz-cert.kz», — добавили в ведомстве.