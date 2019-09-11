В Университетский Альянс SAP вошли еще два образовательных учреждения РК

Студенты и преподаватели получат доступ к доступ к платформенным продуктам и библиотеке курсов.

ИТ-университет Астаны и Казахская Академия Инфокоммуникаций (КАИ) присоединились к Университетскому Альянсу SAP. Студенты и преподаватели получат доступ к демо-версиям решений вендора, а также библиотеке из трех тысяч курсов по различным направлениям, от бизнес-аналитики до блокчейна и машинного обучения.

Университетский Альянс SAP сотрудничает с более чем 120 вузами СНГ, чтобы студенты могли изучать на практике технологии SAP, решать задачи и разрабатывать собственные проекты для нужд цифровой экономики. На сегодняшний день членами Альянса в Казахстане являются 15 вузов страны, где на регулярной основе эксперты компании читают курсы по решениям SAP как для студентов, так и для преподавателей. Кроме того, в 2019 году в ключевых вузах республики прошел ряд специализированных мероприятий с фокусом на трудоустройство выпускников.

В партнерстве с SAP ИТ-университет Астаны и Казахская Академия Инфокоммуникаций получат доступ к платформенным продуктам, которые смогут стать базой при разработке отраслевых решений для предприятий республики. Запланированные форумы, встречи и проектные семинары помогут студентам развивать креативные и предпринимательские навыки. Это позволит учебным заведениям наращивать кадровый потенциал и конкурентоспособность будущих выпускников.

«В этом году вуз впервые откроет двери для студентов. Наша цель — подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров, с большим акцентом на проектно-ориентированные курсы и на практическую составляющую образовательного процесса. В этой связи присоединение к Университетскому Альянсу позволяет значительно расширить наши образовательные программы, а также дать студентам возможность на практике поработать с решениями SAP, востребованными компаниями во всем мире», — рассказал Алибек Мукашев, директор департамента маркетинга и связей с общественностью, ИТ Университет Астаны.

«Мы стремимся стать научной и образовательной площадкой, объединяющей в себе лучшие мировые и отечественные практики по развитию отрасли инфокоммуникаций. Вступление в Университетский Альянс позволит нам обмениваться опытом с ведущими мировыми вузами и получить доступ к обширной базе знаний SAP», — прокомментировал событие Шахмаран Сеилов, президент Общественного фонда «Казахская Академия Инфокоммуникаций».