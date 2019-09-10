Ложная рассылка от имени МНЭ РК «гуляет» по WhatsApp

Казахстанцам предлагалось пройти опрос и получить 350 000 тг.

08 сентября службой «KZ-CERT» были зафиксированы ложные рассылки в мессенджере WhatsApp, где от имени МНЭ РК казахстанцам предлагалось пройти опрос и получить 350 000 тг. При этом интернет-ресурс, на котором был размещен опрос, находится в доменной зоне online, что уже говорит о нелегитимности данного ресурса от имени государственного органа — ресурсы государственных органов находятся в доменной зоне kz, а также используют префикс gov.

МНЭ РК подтвердило не легитимность данной рассылки. Предполагается, что мошеннический ресурс создан с целью создания ажиотажа среди населения и негативного восприятия казахстанцами деятельности государственных органов.

«KZ-CERT» призывает казахстанцев обращать внимание на доменное имя (вводимое в строке поиска) и, в случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов, сообщать специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или направить письмо на электронный адрес Incident@kz-cert.kz.