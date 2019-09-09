Школьники Нур-Султана смогут платить за обед транспортной картой

Карта предусматривает два счета для различных целей — для оплаты проезда в автобусах и для оплаты питания в школе.

Транспортная карта станет универсальной для столичных учеников. Теперь они смогут оплатить проезд в автобусе, обед в столовой и пройти через турникет с помощью одной карты. Об этом сообщили в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования при акимате столицы, передает Sputnik.

Карточка имеет два раздельных счета — счет BalaPay/FeebMe для оплаты питания в школьных столовых, и счет Astana LRT для оплаты проезда. С помощью карты родители смогут контролировать наличие средств на проезд и питание у ребенка.

Стартап-проект FeebMe вошел в программу акселерации Astana Hub. Внутри приложения FeebMe есть сервис «Школы». Теперь ученик может совершать покупки внутри школы, открывать турникеты и многое другое через свой смартфон, транспортную или специальную карту FeebMe.