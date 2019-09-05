Калмуханбет Касымов принял участие в заседании экспертного совета при Совете безопасности.

3 сентября под председательством помощника Президента — секретаря Совета безопасности РК Калмуханбета Касымова состоялось заседание экспертного совета при Совете безопасности на тему «Актуальные проблемы информационной безопасности Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, отвечающих за информационную безопасность страны, ведущие ученые и эксперты из КазНУ им. аль-Фараби и Международного университета «Астана», представители «Казахстанской Ассоциации информационной безопасности», «Интернет Ассоциации Казахстана», «Казахстанского медиа-альянса», «Альянса региональных СМИ», «Центра расследования и анализа кибератак», а также отечественные разработчики средств технической защиты информации.

В повестке заседания были актуальные проблемы коммуникаций между госорганами и обществом, в том числе приоритеты государственной информационной политики, риски и угрозы информационной безопасности страны. В своем выступлении Калмуханбет Касымов подчеркнул, что информационная безопасность становится ключевым элементом национальной безопасности страны. По его словам, она непосредственно влияет на экономические, общественные, политические и другие аспекты безопасности.

Эксперты обсудили проблематику информационной безопасности в контексте содержательной стороны информации и кибербезопасности (технической защищенности информресурсов, каналов связи и т. д.). Министерством информации и общественного развития затронуло вопросы укрепления диалога между властью и обществом, повышения конкурентоспособности казахстанских СМИ. Были отмечены новые подходы к регулированию медийного пространства с учетом современных реалий.

Представители интернет-ассоциаций и медиа-сообщества поделились мнениями о растущей роли социальных сетей в качестве альтернативы традиционным средствам массовой информации. Была представлена точка зрения, что социальные сети сегодня, став наиболее популярным инструментом коммуникаций для населения, оказывают также и негативное воздействие. Участники дискуссии обратили особое внимание на проблему недостоверных сведений, нацеленных на дестабилизацию ситуации. В этом контексте Экспертный совет призвал медиа-сообщество быть более ответственным при распространении информации.

Эксперты высказались о высокой интегрированности нашей страны в мировое информационное и цифровое пространство, которое формирует дополнительные риски для национальной безопасности государства. В частности, указывалось, что не только рядовые граждане все чаще становятся жертвами интернет-мошенничества, но и государственные органы, финансовые организации и стратегические объекты жизнеобеспечения подвергаются кибератакам.

По итогам экспертного совета эксперты представили комплекс рекомендаций для Совета безопасности, направленных на совершенствование государственной политики в сфере информационной безопасности.