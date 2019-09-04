Все порталы госорганов переведут на единую платформу

На заседании Комиссии по вопросам доступа к информации представили бета-версию Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов.

28 августа состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации. Оно прошло под председательством Министра информации и общественного развития Д. Абаева. В заседании Комиссии приняли участие депутаты мажилиса парламента, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, IT-компаний, НПО и экспертного сообщества в сфере доступа к информации.

Открывая заседание, министр Даурен Абаев отметил важность обеспечения информационной открытости и обязательность исполнения требований Закона «О доступе к информации». На заседании были представлены результаты оценки степени открытости деятельности государственных органов за 2018 год. Было отмечено, что в целом наблюдается заметное ухудшение показателей в сравнении с 2017 годом. Это связано как с изменением методологии оценки, так и недостаточной работой государственных органов по обеспечению своей открытости.

Комиссией также рассмотрены итоги проведенного Холдингом «Зерде» анализа данных информационных систем ряда государственных органов (ЦИК, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Министерство индустрии и инфраструктурного развития). По его итогам на портале «Открытые данные» будут опубликованы и общедоступны порядка 30 новых наборов данных.

В своем выступлении заместитель председателя правления Холдинга «Зерде» Анисимов А.Н. рассказал о разработке пяти новых приложений на основе открытых данных. Это «Smart Аксу», «Smart Qostanay», «Смарт Заправка», «UniPark Клиент» и «DocuLite».

Еще один вопрос, вынесенный на заседание — это исполнение требования Закона «О доступе к информации» по проведению онлайн-трансляций открытых заседаний. На сегодня не всеми государственными органами это требование соблюдается. Поэтому были даны соответствующие рекомендации.

В завершении заседания презентована бета-версия разрабатываемой Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР), которая объединит официальные интернет-ресурсы всех государственных органов и портал электронного правительства. По словам председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Турысова А.Н. до конца года планируется переход интернет-ресурсов всех государственных органов на ЕПИР, а с 1 января 2020 года — его запуск.