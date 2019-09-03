Казахстанцы могут предлагать законопроекты напрямую депутатам сената

Процедура обращения стала проще на обновленном сайте.

На обновленном сайте сената казахстанцы могут предлагать законопроекты и обращаться напрямую к депутатам. На портале Senate.parlam.kz появилась возможность прямой связи на личной странице депутатов. Также на официальном сайте опубликованы важные документы, законопроекты, стенограммы заседаний, депутатские запросы, рекомендации палаты теперь находятся в отдельном разделе, передает Sputnik.

«Деятельность сената станет максимально публичной и открытой. С осени будет открыт доступ к законодательным и рабочим материалам верхней палаты парламента. Каждый гражданин может предложить свой законопроект. Для этого разработан раздел с соответствующими темами», — сообщили в пресс-службе сената.

Более того, пленарные заседания палаты, заседания комитетов и другие мероприятия можно будет отслеживать в прямом эфире.

Официальные страницы сената в социальных сетях:

— Instagram

— Facebook

— Twitter

— YouTube