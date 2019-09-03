В Монголии завершился международный «ABU Robocon-2019»

В этом году в конкурсе приняли участие 17 команд из университетов, колледжей и академий из 16 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона.

Впервые в Монголии прошел ежегодный международный конкурс роботов «ABU Robocon-2019» среди студентов Азиатско-Тихоокеанского региона. Победителем конкурса стала гонконгская сборная, второе место заняла сборная Монголии, Вьетнам финишировал третьим, передает CA-NEWS. ABU Robocon — соревнования по робототехнике в Азиатско-океанском колледже, они основаны в 2002 году Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU). В ходе соревнований роботы выполняют задачу за определенное время. Конкурс направлен на создание дружественных отношений между командами молодых разработчиков из разных стран.