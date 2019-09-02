Минздрав готовится перейти на электронные рецепты

Для этого планируется выпустить мобильную версию электронного правительства.

Казахстанцы смогут обходиться без бумажного рецепта. Его заменят на электронный — нововведение заработает в следующем году. Для этого планируется выпустить мобильную версию электронного правительства. С его помощью каждый казахстанец сможет получать рецепт, передает Zakon.kz.

При этом усложнять процедуру электронной подписью не будут, а заменят ее на SMS-код, который будет приходить на телефон. Видеть, у кого есть рецепт на лекарства, по общей базе данных смогут и аптеки. Сейчас электронным документом пользуются лишь те, кто получает препараты бесплатно.

«В следующем году планируется полностью выписывать все рецепты электронно, не только в рамках ГОБМП и платных, но и тех рецептов, которые пациенты будут получать в рамках страховой медицины. То есть, пациенту не нужно будет с бумажным рецептом приходить в аптеку, уже все это будет в электронном формате», — отметила Людмила Бюрабекова, председатель Комитета контроля и качества безопасности товаров и услуг МЗ РК.