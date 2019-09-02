На сайте КТЖ блокируют учетные записи пользователей

Только за сутки официальный сайт АО «НК «Казахстан Темир Жолы» заблокировал более 60 учетных записей, нарушивших правила оформления билетов.

В КТЖ продолжается активная борьба с перекупщиками билетов. Администрация сайта Bilet.railways.kz заблокировала свыше 60 учетных записей пользователей, на каждую из которых было оформлено недопустимое число проездных документов. По правилам портала на одну учетную запись можно регистрировать только до 6 пассажиров. При оформлении большего количества система выдает ошибку и блокирует учетную запись.

Кроме того, чтобы оптимизировать работу опции «Лист ожидания», было внедрено правило «До пяти активных заявок на один адрес электронной почты». При оформлении большего количества система выдает ошибку. Эти меры направлены на повышение качества обслуживания пассажиров и предоставления им больших возможностей в покупке билетов.

Администрация сайта напоминает, что портал не предназначен для перепродажи билетов железнодорожными кассами и туристическими агентствами, а работает для физических лиц. Борьба с недобросовестными пользователями будет продолжена.