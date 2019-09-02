При разработке законов будут использовать искусственный интеллект

Применение новейших информационных технологий позволит повысить качество прогнозно-аналитической работы при разработке законопроектов.

О внедрении элементов искусственного интеллекта в нормотворческий процесс сообщил на пресс-конференции в правительстве министр юстиции РК Марат Бекетаев. Предлагается внедрить элементы искусственного интеллекта в нормотворческий процесс, а также аналитические инструменты для работы с большими объемами данных, передает Liter.kz.

«Эта работа ведется в рамках информационной системы „Е-заңнама“. Сейчас идет подключение к этой системе участников законотворческого процесса. Мы проводим их обучение пользованию системой. Параллельно прорабатываем вопросы интеграции с другими системами. Применение новейших информационных технологий позволит повысить качество прогнозно-аналитической работы, как на стадии разработки, так и при оценке последствий принятия закона», — заключил Бекетаев.