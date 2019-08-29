Искусственный интеллект для диагностики рака и диабета будут применять в Казахстане

Проект стартует в нескольких медицинских вузах.

Офис цифровизации Министерства здравоохранения РК заявил о полномасштабном запуске проекта по применению и совершенствованию алгоритмов искусственного интеллекта в медицине в пяти медицинских вузах Казахстана и в Научном исследовательском институте онкологии и радиологии, передает Kazpravda.kz.

«В июле 2019 года ИТ-гигант IBM открыл доступ к трем инструментам искусственного интеллекта для борьбы с онкологическими заболеваниями. Применение алгоритмов, а также дальнейшее совершенствование поможет больше узнать о раке и быстрее находить новые средства лечения. Например, один из алгоритмов выявляет среди химических соединений наиболее перспективные. Алгоритм отсеивает бесперспективные варианты и сокращает расходы на тестирование», — рассказал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

Другие алгоритмы анализируют медицинские журналы на предмет важных обновлений и подбирает индивидуальный уход для каждого пациента. Абишев подчеркнул, что применение этих алгоритмов может помочь в борьбе не только с раком, но и с другими опасными заболеваниями.

«Например, искусственный интеллект, который диагностирует диабет первого типа. Мы надеемся, что применение этих инструментов подстегнет развитие медицинской науки и разработку новых методов лечения опасных заболеваний», — отметил Абишев.

Проект по применению искусственного интеллекта будет применяться в Казахском национальном медицинском университете им. Асфендиярова, в медуниверситетах Астаны, Караганды, Семея, в Западно-Казахстанском медицинском университете им. Оспанова и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.