Названа самая популярная соцсеть в Казахстане

32,76% пользователей постоянно находится в режиме онлайн.

Согласно отчету компании Brand Analytics о состоянии медиасферы по итогам 2018 года, самой популярной в Казахстане остается соцсеть «ВКонтакте», вторую и третью строчку рейтинга занимают Instagram и «Мой Мир», незначительно отстает Facebook. У «ВКонтакте» в Казахстане насчитывается 1 781 760 пользователей, у Instagram — 1 008 360, у Facebook — 413 026, у Twitter 27 776 пользователей, передает «Литер».

Результаты социологического исследования показали, что самым распространенным видом активности в социальных сетях является комментирование чужих постов (24,81%). На втором месте — поиск и приобретение новых знакомств (21,9%). 12,44% респондентов участвуют в различных обсуждениях.

При этом полностью доверяют информации, размещенной в социальных сетях, на форумах и в блогах, 16,54% опрошенных граждан, 65,28% — доверяют иногда. Лишь 12,22% отметили, что вообще не доверяют сведениям из соцсетей. Примерно такая же статистика наблюдается по уровню доверия сообщениям, которые люди получают через знакомых по мобильным мессенджерам (WhatsApp, Telegram) — полностью им доверяют 12,52% опрошенных граждан, 61,64% — доверяют иногда, 19,51% — вообще не доверяют.

По результатам исследования, для 48,4% респондентов интернет по сравнению с другими СМИ является более предпочтительным источником информации. 44,8% граждан узнают в интернете прогноз погоды и новости, 31,92% используют его для общения, 20,88% — для прослушивания радио и музыки, просмотра видео и телепередач, 17,16% — для получения государственных услуг. В региональном разрезе интернет в качестве СМИ активнее всего используется в Павлодарской (65,26%) и Кызылординской (60,2%) областях, а также в Нур-Султане (63,24%).

Постоянно находятся в режиме онлайн 32,76% опрошенных, посещают интернет один раз в день — 18,64%, один раз в неделю — 10,48%. Более 11% граждан отметили, что вообще не посещают казахстанские сайты.