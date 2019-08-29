Назначен председатель комитета информационной безопасности РК

Им стал Альтаир Уызбаев.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Уызбаев Альтаир Кудайбергенович назначен на должность председателя Комитета информационной безопасности МЦРИАП РК, передает Zakon.kz.

Альтаир Уызбаев родился 5 августа 1976 года в г. Караганда. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, в 2010 году — Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Начал трудовую деятельность в 1994 году в Караганде лаборантом Института прикладной математики. В разные годы работал в ОАО «Казпочта», АО «Национальные информационные технологии», АО «НИХ «Зерде», АО «Транстелеком», АО «Астана innovations», а также в коммерческом секторе. В 2004–2009 годы работал в структуре Администрации Президента РК, прошел путь от главного эксперта до заместителя заведующего отделом.