В ҚТЖ идет цифровая трансформация

Портфель обновленной программы состоит из 13 стратегических инициатив.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялся информационный день по вопросам реализации обновленной программы «Цифровая трансформация». В мероприятии приняли участие председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Сауат Мынбаев, управляющий директор по цифровизации и трансформации АО «Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев, руководители и работники компании, ее дочерних организаций и филиалов, а также команды трансформации.

Обновленная программа трансформации продолжит работу по развитию кадрового потенциала, автоматизации и совершенствованию бизнес-процессов с внедрением цифровых технологий. Инициатива охватила весь ключевой бизнес компании, включая основные филиалы и дочерние организации АО «НК «ҚТЖ».

Портфель обновленной программы «Цифровая трансформация» состоит из 13 стратегических инициатив, в числе которых повышение эффективности операционной деятельности, перевозочного процесса, увеличение транзитных перевозок, эффективное управление информационными технологиями, развитие логистики и пассажирских перевозок, модернизация железнодорожной инфраструктуры, реализация киберщита, внедрение новой модели закупок и др. Эти инициативы включают 15 проектов и 34 мероприятия, которые ориентированы на повышение производственной безопасности, корпоративной культуры и потенциала сотрудников, развитие ключевого бизнеса компании, а также направлены на достижение синергетического эффекта по группе компаний АО «Самрук-Казына».

Системные изменения в подходе управления программой цифровой трансформации обеспечат гибкость управления, увеличат скорость и эффективность принимаемых решений. Реализация обновленной программы позволит компании выйти на новый уровень развития.