Алматинцы смогут отследить свободные парковочные места

Анализировать городские парковки будет искусственный интеллект.

В Алматы завершился пилотный проект по внедрению системы мониторинга и аналитики на платных парковочных зонах города. Система разработана казахстанской компанией-стартапом «IziGo», получает информацию с видеокамер Cisco и с помощью алгоритмов компьютерного зрения позволяет выявлять, анализировать и предупреждать автовладельцев о наличии свободных парковочных мест. Кроме того, решение позволяет определить общее количество машин, пропускную способность, самые загруженные часы и многое другое.

В рамках пилота разработана техническая архитектура проекта и программное обеспечение компьютерного зрения для определения свободных парковочных мест по изображению. Проведен монтаж всех компонентов системы на пилотном участке на углу ул. Назарбаева и ул. Сатпаева (парковка на 30 мест). По данным системы с 1 августа 2018 г. по 20 июля 2019 г. средняя загрузка парковочных мест составила 55%, каждый автомобиль в среднем проводил 28 минут на парковке, 12 автомобилей парковались с нарушением правил.

В перспективе система будет интегрирована в решение Cisco для умных городов Cisco Kinetic. Также в планах — создание простого пользовательского интерфейса для информирования автолюбителей о наличии парковочных мест и расширение географии автоматизированных парковок.

«Этот проект — отличный пример взаимодействия казахстанского стартапа и глобального вендора. Cisco преследует идею развития локальных производителей и компаний-стартапов и находится в активном поиске конкурентоспособных продуктов, совместимых с лидирующими решениями Cisco для умных городов. Мы готовы поддерживать местных разработчиков, предоставляя оборудование, платформы и интерфейсы и помогая им выйти на международный рынок», — подчеркнул Владимир Соболев, директор представительства Cisco в Казахстане.

Международная практика цифровизации управления городской инфраструктурой показывает, что автоматизация отслеживания парковочных мест и платных парковок является одним из направлений с наиболее высоким возвратом инвестиций. Кроме того, по различным оценкам поиск свободных парковочных мест создает от 20% до 40% трафика на центральных улицах крупных городов, соответственно, мониторинг и передача данных о свободных парковочных местах в режиме реального времени положительно влияет на среднюю скорость потока. В Алматы уже внедрены платные парковки в центре города, и автоматизация отслеживания свободных парковочных мест могла бы повысить ценность данной услуги для автовладельцев.

В рамках программы ускорения цифровизации в Казахстане с 2017 года Cisco работает с правительством страны в трех направлениях: инвестиции в пилотные решения для госорганов и крупного бизнеса; развитие местной экосистемы разработчиков; развитие человеческого капитала.