Google, Mozilla и Apple заблокировали казахстанский сертификат безопасности

По мнению разработчиков браузеров, он позволял следить за данными интернет-пользователей.

Компании Google и Mozilla заблокировали казахстанский сертификат безопасности Qaznet Trust Network, который позволял «следить за данными интернет-пользователей». С такими заявлениями выступили две компании, передает CA-NEWS.

Решение было принято в связи с исследованием, проведенным платформой Censored Planet. С помощью сертификата власти могли отслеживать активность граждан на определенных сайтах. Речь, например, шла о Facebook, Twitter, Google и еще 34 сайтах.

«Мы серьезно относимся к принятию таких решений, но защита наших пользователей и интернета в целом — это то, ради чего Firefox существует», — отметил старший директор Mozilla по вопросам доверия и безопасности Маршалл Эрвин.

Кроме того, стало известно о том, что сертификат безопасности заблокировала и Apple в своем браузере Safari. Как заявили в компании, были предприняты определенные действия для того, чтобы Safari не доверял сертификату, и пользователи были защищены от этой проблемы.