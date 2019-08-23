В Национальном музее РК открывают мультимедийный зал

Исторические коллекции будут представлены в современном формате.

В Национальном музее Казахстана готовят к открытию мультимедийный 3D-зал. Цифровая площадка обещает погрузить посетителей в богатый мир древней летописи Великой степи сквозь призму новейших информационных технологий, передает Kazakh TV.

Приветствует гостей виртуальный консультант на трех языках по выбору: казахском, русском и английском. Гид проведет экскурсию по 3D-панорамам, где в цифровом формате можно познакомиться как с историческими экспонатами, так и с уникальными памятниками культуры.

«В обзорной зоне установлен специальный дисплей с touch-падом. Он демонстрирует украшения, картины, или может показать 3D-тур по достопримечательностям Казахстана. Помимо этого у нас есть специальные шлемы, в которых можно провести виртуальный тур», — пояснила Мадина Ыбрайым, экскурсовод Национального музея РК.

Зал, площадью в 240 квадратных метров предназначен как для выставок, так и для проведения образовательных программ и научно-исследовательских инициатив. Виртуальные туры, сферические 3D-панорамы, интерактивные книги — все эти цифровые возможности позволят привлечь в музей зарубежных туристов, а также подрастающее поколение. Официальное открытие мультимедийного зала запланировано на 29 августа.