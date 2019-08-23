Злоумышленники используют WhatsApp для распространения фишинга

Служба реагирования на компьютерные инциденты РК распространила предупреждение для пользователей.

KZ-CERT сообщила о выявлении новой схемы распространения фишинговых ресурсов посредством мессенджера WhatsApp. В рассылке пользователю приходит информация, что он стал победителем и выиграл смартфон, для получения которого необходимо пройти опрос. Ссылка на опрос ведет на фишинговый интеренет-ресурс. После прохождения опроса пользователю дают право выбрать смартфон, который он хотел бы получить в качестве подарка, а также предлагают поделиться ссылкой со своими контактами, у которых установлен мессенджер. Ранее посредством WhatsApp распространялась информация? что в честь празднования дня рождения Adidas дарит 3000 пар обуви и футболок.

«Призываем казахстанцев не поддаваться на подобного рода мошеннические схемы и не рассылать информацию по свои контактам. Данный инцидент информационной безопасности, классифицирован как рассылка спама», — заявили в KZ-CERT.