В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внедрено обучение сотрудников в формате Development Day.

Development Day — новый подход в обучении в нестандартном для государственных служащих формате. Каждая встреча будет посвящена темам, направленным на развитие личностных качеств сотрудников, а также повышению их компетенций в таких сферах, как развитие инноваций, информационная безопасность, цифровая грамотность и т. д. Участие в первой встрече приняли и представители Академии государственного управления при Президенте РК, во главе с ее ректором, Альтаиром Ахметовым.

Необходимость введения новых методов обучения продиктована задачами, которые стоят перед министерством. Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, работа над повышением квалификации персонала и освоение ими новых навыков и умений, синхронизация персональных целей и коллективных стратегий развития повлияют на повышение эффективности работы каждого сотрудника и министерства в целом.

«Министерство — это не только государственный орган, с четко регламентированными процессами и структурой, это, в первую очередь, люди, специалисты, способные не только внедрять и тиражировать инновации и digital-тренды, но и стремящиеся к генерированию новых идей и проектов. Поэтому мы должны мыслить и действовать нестандартно. Для этого важно чтобы поток информации и новых знаний, получаемых нашими сотрудниками, был постоянным. Уверен, данный формат в скором времени принесет ощутимые результаты», — отметил Аскар Жумагалиев в ходе встречи.

Положительный эффект от внедрения нового формата прогнозируют и в Академии государственного управления при Президенте РК.

«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности стало одним из первых госорганов, внедрившим такой формат взаимодействия персонала с квалифицированными тренерами и экспертами. Причем стать спикером и погрузить аудиторию в тонкости той или иной профессиональной темы могут как приглашенные спикеры, так и сами сотрудники министерства. Поэтому, такие занятия — это более глубинные процессы, чем семинар или разовое обучение. Это продолжительный процесс, который согласуется с миссией Академии, поскольку мы нацелены на профессионализацию госаппарата страны. А такие мероприятия позволят ускорить этот процесс. Мы, в целом, рекомендуем всем госорганам внедрять эту практику», — поделился своим мнением в рамках встречи ректор Академии Альтаир Ахметов.

Обучение будет проводиться для всех желающих сотрудников, ежемесячно, во внерабочее время. Основная цель проекта — повышение профессиональных и личностных компетенций сотрудников министерства.