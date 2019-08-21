В Казахстане создадут онлайн-платформу по мониторингу цен на социально значимые товары

Граждане принимать непосредственное участие в мониторинге цен.

В ходе заседания правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения стабильности цен на социально значимые товары. Министры торговли и интеграции Б. Султанов, национальной экономики Р. Даленов, сельского хозяйства С. Омаров доложили о текущих ценах на продовольственные товары, деятельности стабилизационных фондов и принимаемых мерах по недопущению роста цен, передает Pm.kz.

Глава кабмина поручил министерству торговли и интеграции РК в кратчайшие сроки обеспечить разработку единой онлайн-платформы. С ее помощью граждане смогут отслеживать цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов и конкретных магазинов, а также принимать непосредственное участие в мониторинге цен.