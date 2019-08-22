В Узбекистане запустили электронную ярмарку для юридических лиц

Ключевыми преимуществами электронной ярмарки является использование электронных документов, в том числе доверенностей, счет-фактур и чеков.

Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) совместно с партнерами в сфере электронной коммерции запустил торговую площадку Uzcardtrade для юридических лиц с использованием корпоративных карт Uzcard. С выходом Uzcardtrade юридическое лицо, используя корпоративную карту, может проводить платежи в режиме 24/7, что является заметным преимуществом по сравнению с другими формами оплат, передает Repost.uz.

Портал разработана в соответствии с требованиями постановления кабинета министров Республики Узбекистан от 2 августа 2016 года за № 249 и является электронной ярмаркой, посредством которой покупатели могут использовать такие способы закупок как «Запрос цен» и «Конкурентные закупки». Ключевыми преимуществами электронной ярмарки является использование электронных документов, в том числе доверенностей, счет-фактур и чеков, которые подписываются электронной цифровой подписью участников.

В целях повышения исполнительской дисциплины участников электронной ярмарки внедрен механизм, гарантирующий исполнение обязательств, указанных в заключенных договорах. В частности, после заключения договора, сумма закупаемого товара, работы или услуги блокируется на корпоративной карте и переводится продавцу только после поставки и исполнения обязательств.